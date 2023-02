Ça sent le roussi entre Soumboulou Bathily et Adji Mass

Soumboulou Bathily et Adji Mass

En effet, l'animatrice Adji Mass qui, lors d’une sortie télévisée, avait confirmé le divorce de son amie, a perdu de belles années d'amitié, pour une information.





Depuis cette révélation sur la vie du couple Diop Khass-Soumboulou, Adji Mass ne dort plus que d'un seul œil. Son nom est traîné dans la boue même si elle a essayé de justifier son acte. "C'est Soumboulou elle-même qui m'a instruite d'en parler. Maintenant que la situation l’a dépassée et elle veut me jeter en pâture...", clame-t-elle.





Elle admet avoir reçu une plainte de l' "ex femme de Diop Khass" sans trop livrer de détails