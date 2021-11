Camille Lellouche détaille les violences conjugales dont elle a été victime

Camille Lellouche a livré un témoignage sans fard à Sept à huit sur les violences conjugales dont elle a été victime pendant deux ans et comment elle s’est retrouvée « sous emprise ». Si l’humoriste et chanteuse a mis autant de temps à partir, c’est « la peur ». « Je ne souhaite à personne d’avoir peur matin, midi, soir, la nuit », explique-t-elle. Le premier coup est arrivé au bout d’un mois de relation. Il l’insulte et lui met « une claque, très violente ». Il présente ses excuses, elle accepte, regrettant aujourd’hui de ne pas être partie immédiatement. Dès lors, « c’est trop tard pour moi », estime l’artiste.







Les coups s’accompagnent d’une pression psychologique. « Il t’appelle tout le temps, tout le temps. "Je vais te tuer, j’arrive, je suis devant chez toi. Non en fait je ne suis pas là." Tu ne sais jamais », raconte-t-elle. Camille Lellouche décrit également des actes de viol. Face à un homme de « 120 kilos », Camille Lellouche, qui explique avoir perdu du poids à cause de ce qu’elle vivait jusqu’à peser « 40 kilos », se sent impuissante. « Quand tu as quelqu’un de très costaud, tu n’as pas le choix. (…) On te tient, on t’empêche de respirer », confie-t-elle.