Candidate au poste de gouverneure de Californie, Caitlyn Jenner veut débarrasser les centres-villes des sans-abri

Caitlyn Jenner ex, Bruce Jenner, candidat au poste de Gouverneur de Californie

Caitlyn Jenner, anciennement Bruce Jenner, père de Kendall et Kylie Jenner, beau-père de Kourtney, Kim et Khloe Kardashian, a annoncé en avril dernier être candidate au poste de gouverneure de Californie. Et ses premières déclarations suscitent déjà la polémique...

Le 14 septembre prochain, les Californiens seront appelés à se prononcer par référendum sur la révocation du gouverneur démocrate, Gavin Newsom. Son éviction potentielle a été rendue possible grâce au succès d’une pétition qui a réussi à recueillir plus de 1,7 million de signatures.





“Scrutin de rappel”

Comme vingt autres Etats américains, la Californie autorise en effet des électeurs mécontents à organiser un “scrutin de rappel” pour remplacer le gouverneur. Pour cela, il leur faut réunir les signatures d’au moins 12% des votants de la précédente élection. C’est notamment grâce à ce dispositif qu’Arnold Schwarzenegger avait été élu en 2003.





Caitlyn Jenner candidate

Gavin Newsom, 53 ans, trouvera notamment sur son chemin Caitlyn Jenner, personnalité transgenre et membre du clan Kardashian, candidate sous la bannière du parti républicain. Or, ses premières déclarations suscitent déjà la polémique. Ainsi, pour “résoudre” le problème des sans-abri dans la région, elle propose, ni plus ni moins, de débarrasser les centres urbains de leur présence, notamment à Venice Beach, emblématique ville côtière située près de Los Angeles.





“Il faut nettoyer tout ça”

“Il faut nettoyer tout ça (Venice Beach) et mettre à disposition de ces gens des lieux appropriés, des terrains vacants en périphérie, des champs où ils pourront planter leur tente ou des locaux disponibles. Venice Beach est ravagée, ils détruisent la ville et tous ses commerces”, a-t-elle déclaré sans détour lors de l’émission Inside California Politics, sur la chaîne KRON4 (voir ci-dessous).





Freiner l’immigration