Cardi B a donné naissance à son deuxième enfant

Cardi B donne naissance à son deuxième enfant

Bonne nouvelle pour Cardi B et son mari Offset. La rappeuse et actrice de 28 ans a donné naissance à son deuxième enfant ce samedi.

Ils ont partagé la nouvelle avec une photo sur Instagram. Ils n’ont pas encore communiqué le sexe et le nom de l’enfant.





Cardi et Offset se sont secrètement mariés en septembre 2017 et n’ont annoncé leur mariage qu’un an plus tard.





Cela s’est produit lorsque Cardi était enceinte de leur premier enfant, Kulture Kiari. Offset a déjà trois enfants issus de relations précédentes.