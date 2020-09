Carla Bruni a passé un coup de fil à Donald Trump pour le remettre à sa place

Carla Bruni, epouse Nicolas Sarkozy

La femme de Nicolas Sarkozy n’est pas du genre à se laisser faire. Au cours d’une interview pour le Daily Beast, elle est revenue sur le jour où elle a téléphoné à Donald Trump pour régler ses comptes. L’homme avait affirmé que Carla Bruni était une de ses premières conquêtes.

Depuis 2007, Carla Bruni file le parfait amour avec Nicolas Sarkozy. Mais avant de rencontrer celui qui deviendra son mari et le père de sa fille Guilia, la femme a fait tourner de nombreuses têtes. Elle a fréquenté plusieurs chanteurs français comme Louis Bertignac, Mick Jagger, ou encore Eric Clapton. La chanteuse a également eu une relation avec le philosophe Raphaël Enthoven. Ensemble, ils ont donné naissance à Aurélien, le fils aîné de Carla Bruni.





Par contre, elle n’a jamais fréquenté Donald Trump, contrairement à ce que ce dernier a affirmé. Dans une interview accordée au Daily Beast, Carla Bruni a expliqué à quel point elle avait été choquée en découvrant le documentaire Netflix “Trump: un rêve américain”. Dans cette série documentaire, le président des États-Unis raconte que la femme de Nicolas Sarkozy était une de ses premières conquêtes.





“C’est faux”