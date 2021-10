Carla Bruni clame son amour pour Nicolas Sarkozy après sa condamnation

Carla Bruni manifeste son amour pour Sarkozy

Carla Bruni a réagi à la condamnation de Nicolas Sarkozy, reconnu coupable jeudi de financement illégal dans sa campagne présidentielle de 2012.





Nicolas Sarkozy peut compter sur le soutien de son épouse. Quelques heures après l’annonce du verdict dans le dossier Bygmalion, Carla Bruni a partagé un cliché qui en dit long sur Instagram. La star a ainsi publié un selfie d’elle et de son mari visiblement pris dans un moment complice. En légende, pas de mot, mais un simple cœur.





Carla Bruni s’est également fait le relais de l’ancien président français en partageant un texte dans lequel il s’adresse à ses nombreux soutiens. “Je veux remercier du fond du cœur tous ceux qui ont tenu à me manifester leur amitié au moment où j’ai été condamné pour avoir dépassé le plafond de mes comptes de campagne lors de la présidentielle de 2012", a-t-il écrit. “Votre soutien constant, fidèle, courageux me donne la force pour poursuivre ce combat si nécessaire pour la vérité et pour la justice. Je demande simplement que le droit soit appliqué pour moi comme pour n’importe quel autre justiciable”.