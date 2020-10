Carla Bruni dévoile d’adorables clichés de sa fille à l’occasion de son anniversaire

La Fille de Carla Bruni fête ses 9 ans

La fille Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, Giulia, soufflait sa 9e bougie lundi 19 octobre. À cette occasion, sa maman a dévoilé de magnifiques photos de la petite fille sur Instagram.





“Joyeux anniversaire a? l’amour de notre vie, merci pour ces 9 ans de bonheur”, a écrit Carla Bruni en légende de sa publication. Afin de célébrer sa petite fille dignement, la chanteuse a publié une vidéo et cinq clichés de l’enfant. Dans la vidéo, Carla et Giulia jouent dans le jardin et on peut entendre la chanson “Julia” des Beatles en fond sonore.





Ensuite, on peut apercevoir des clichés de la petite fille en train de faire un câlin à sa maman et à son papa. Enfin, Carla Bruni a publié des photos de sa fille en train de faire de la gym et de jouer sur une console portable. Ces instantanés inédits ont ravi les internautes. En moins de 24 heures, la publication de la femme de Nicolas Sarkozy avait récolté plus de 39.000 mentions “j’aime”.

De nombreuses personnes en ont profité pour souhaiter un joyeux anniversaire à l’enfant dans les commentaires. “Joyeux anniversaire à votre princesse. Nos enfants nous aident à grandir. Ils changent nos priorités et nous font avancer dans les moments difficiles”, écrit une abonnée. “La photo avec son papa est magnifique. Joyeux anniversaire Giulia”, déclare un autre internaute. “Quel amour de petite fille. Joyeux anniversaire”, ajoute un abonné.





Des parents célèbres