Carla Bruni s’en prend à Josiane Balasko concernant l’affaire Richard Berry: “Vous êtes certaine qu’il est coupable?”

Carla Bruni Soutient Richard Berry

L’affaire Richard Berry continue de faire grand bruit dans le paysage médiatique français. Après Marilou Berry ou encore Jeane Manson, c’est au tour de Josiane Balasko d’exprimer son soutien à Coline Berry, la fille de Richard Berry, qui accuse son père de “faits incestueux”. Mais son message Instagram a fortement déplu à Carla Bruni, qui n’a pas hésité à s’en mêler.

Coline Berry affirme avoir été “embrassée par son père sur la bouche avec la langue” et avoir dû “participer à ses jeux sexuels dans un contexte de violences conjugales notoires”. “Quand le couple avait la garde des enfants en fin de semaine, il leur serait arrivé, le matin après leurs ébats, de convier ceux-ci dans la chambre parentale pour des jeux sexuels”, peut-on lire dans la plainte consultée par le journal Le Monde.





“Le père de la plaignante lui aurait alors proposé de jouer à l’orchestre avec ses organes sexuels et ceux de sa partenaire (pénis, seins), les deux adultes étant nus. (…) Mme Coline Berry aurait donc été contrainte d’apposer sa bouche sur le sexe de M. Berry, le tout en présence de l’autre enfant, et de manière répétée.”





Coline Berry peut compter sur le soutien de sa cousine Marilou Berry. Elle a d’abord partagé une publication de l’association “Nous Toutes”, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles, sur laquelle on peut lire: “Soutien à Coline Berry”. Elle a ensuite ajouté le hashtag #MeTooInceste. Elle a également partagé une photo d’elle en compagnie de Coline Berry.

Les stars s’en mêlent

Josiane Balasko, mère de Marilou Berry, a également décidé de prendre position dans cette affaire en affichant clairement son soutien à Coline Berry. La comédienne a publié la même photo que sa fille avec la mention “Soutien à Coline Berry” et le hashtag #MeeTooInceste.





Une publication qui semble avoir fortement agacé Carla Bruni. Cette dernière n’a pas hésité à s’en prendre publiquement à Josiane Balasko dans les commentaires. “Parce que vous êtes CERTAINE que son père est coupable?”, a-t-elle écrit.





Le commentaire de la femme de Nicolas Sarkozy a suscité de vives réactions de la part des internautes. “Bravo! Si elle est si certaine en plus, c’est qu’elle savait et n’a rien fait. Pire. Et ce déballage sur les réseaux est ignoble. Je n’y crois pas un instant. Soutien à Mr Berry et Mme Manson”, écrit une personne en réaction au message de Carla Bruni. “De quoi vous mêlez-vous Mlle Bruni. Josiane Balasko apporte un soutien en diffusant cette publication. Je ne vois pas en quoi cette publication démontre la véracité de la culpabilité du père. Je n’ai qu’une chose à dire Mlle Bruni occuper vous des problèmes de votre mari qui je crois à de sérieux problèmes juridiques. Quant à vous Mlle Balasko toutes mes félicitations”, lance un autre internaute.





“Ces allégations sont fausses”





Richard Berry, lui, nie les accusations de sa fille, âgée aujourd’hui de 45 ans. “Je démens de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes. Je n’ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses”, a-t-il notamment affirmé sur Instagram.





Un démenti auquel Jeane Manson, ex-femme de l’acteur et également mise en cause par Coline Berry, s’est associée. “Je m’associe pleinement à son démenti, je réfute et je conteste avec force l’existence de tels faits. Durant une courte vie commune et à l’occasion de droits de visite restreints de Richard Berry sur sa fille, je n’ai jamais constaté des comportements inappropriés de celui-ci sur Coline. Je suis sidérée et profondément blessée d’être prise à partie dans un règlement de comptes familial”, a-t-elle déclaré dans un communiqué transmis à l’AFP.