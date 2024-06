Carnet blanc : fils de «Khali», Noah Fadiga s’est marié avec une…

Noah Fadiga s’est marié. Le fils de l’ancien international sénégalais Khalilou Fadiga a convolé avec Eleni Zakkas, une artiste grecque, d’après le média spécialisé Footsen. «La cérémonie a rassemblé les proches et amis [des nouveaux mariés]», embraye Les Échos. Sur les photos, on voit le jeune couple- lui en costard-chemise et elle en robe- rayonnant de bonheur. Le père de Noah était aux côtés de son fils et de sa belle-fille. Visiblement fier et aussi heureux qu’eux.