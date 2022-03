Carnet rose : Guy Marius Sagna, papa d’une fille avec…

GMS papa d'une fille

Selon des informations devenues virales sur la toile depuis ce mardi 22 mars, «Guy Marius Sagna est papa d'une fille».





Ce qui fait la particularité de cette nouvelle et qui amuse tant les Sénégalais, c'est que l'activiste le plus célèbre du Sénégal est déjà un homme marié, sous le régime de la monogamie, et milite pour les causes d'And Samm Jikko Yi.





La source de raconter qu’il «a longtemps entretenu une liaison extra-conjugale avec une certaine A. Y. Dieng, qui n’est autre que la fille de la célèbre styliste D. D. D.».





Cette liaison a abouti a une grossesse que les deux concernés décident de garder. C'est en gentleman que Guy Marius assume toutes ses responsabilités, en assistant sa copine durant l'accouchement, dans une clinique de la place, ce 15 mars 2022.





D'après toujours la même source qui a partagé des images de l'homme dans la clinique, la relation fusionnelle mère-fille que la styliste entretenait avec A. Y. Dieng, n'est plus d'actualité à cause de cet événement.