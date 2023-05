Carnet rose : Souleymane Niang de la TFM papa de jumeaux

Bonne nouvelle !





La famille du journaliste et Directeur de l’information et de la stratégie du groupe Futurs Médias s’est agrandie. Souleymane Niang et sa deuxième épouse sont comblés. Ils ont accueilli leur premier leurs premiers enfants, des jumeaux, jeudi dernier.







L’épouse de M. Niang a accouché dans la ville rose de Toulouse mais le baptême a été célébré aujourd’hui à Thiaroye avec la famille et les amis du couple.







Félicitations aux heureux parents et longue vie aux bébés.