Ce détail physique de Karim Benzema fait halluciner les internautes: “C’est une dinguerie!”

Benzema et le doigt de la main droite

Peut-être, vous êtes-vous déjà posé la question. Pourquoi Karim Benzema joue-t-il toujours avec un bandage à la main droite? Le joueur a répondu à cette interrogation en dévoilant l’état de son petit doigt lors de la 66e cérémonie du Ballon d’Or.





Un indispensable. Lors de chaque rencontre, Karim Benzema arbore un bandage à la main droite. Forcément, lorsqu'il est apparu la main nue à la 66e cérémonie du Ballon d’Or, les réactions ont fusé sur les réseaux sociaux. “Le doigt de Benzema, c’est une dinguerie!”, peut-on notamment lire sur Twitter. The finger behind the bandage ???? pic.twitter.com/o7zaGv8LEW — 433 (@433) October 18, 2022





Et pour cause, la fameuse bande cache le piètre état de l’auriculaire du joueur. Une fracture occasionnée lors d’un match de Liga en 2019 a généré ce handicap. Pour réparer et redresser le doigt, une opération était nécessaire. Cependant, Karim Benzema, conscient que son entraîneur avait besoin de lui, a refusé l’intervention et a préféré terminer la saison avec une attelle, le tout maintenu par un bandage qu’il ne quittera plus.





Plusieurs photos de la cérémonie du Ballon d’Or montrent que l’auriculaire de “KB9" est sérieusement endommagé.“C’est la preuve que son attelle assure un terrible travail”, a d’ailleurs réagi un internaute en découvrant l’anomalie physique de Benzema. “Wesh, il veut pas opérer son doigt?”, s'interroge un second.





Depuis, le bandage du Français est devenu sa marque de fabrique. Au point que l’équipementier adidas a décidé de le parer d’or pour fêter le titre le plus prestigieux de la carrière du footballeur.