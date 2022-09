Ce geste “dédaigneux” de Charles III envers un membre du personnel devient viral

Le roi Charles III est-il nerveux et hautain? C’est en tout cas la conclusion faite par certains internautes après la prestation de serment au palais Saint James du nouveau roi. Une vidéo du roi Charles III réprimandant un assistant pour ne pas avoir débarrassé son bureau lors de la signature de nombreux documents est devenue virale.

Alors que le nouveau monarque faisait un sans-faute pour beaucoup, c’est un petit geste de Charles III qui a retenu l’attention des internautes. Au moment de signer de nombreux documents pour officialiser son accession au trône après le décès de sa mère Elizabeth II, le nouveau Roi a manifesté son mécontentement face à l'assistant qui n’a pas débarrassé l’encrier posé sur le bureau.

Sur Twitter, les commentaires n’ont pas tardé. Beaucoup ont vu dans ce geste un certain dédain et un comportement hautain envers le personnel. “Le domestique doit débarrasser mon bureau pour moi. On ne peut pas attendre de moi que je déplace des choses”, plaisante notamment un utilisateur du réseau social, s’étonnant que Charles III ne puisse pas faire les choses par lui-même. “Les bonnes manières ne coûtent rien!”, écrit un second internaute. On peut également lire: “Il lui a fallu plus d’efforts pour agiter sa main une douzaine de fois que pour la bouger lui-même.”

While signing an oath at the Accession Council, King Charles III ran out of room and gestured for an aide to help make some space on the desk. https://t.co/zRfXNO1crQ pic.twitter.com/Fl5Ge24EZY