Ce surnom blessant que François Hollande et Julie Gayet donnaient à Brigitte Macron

Surnom de Brigitte Macron, "La vielle"

Dans leur livre "Madame la Présidente", les écrivaines Ava Djamshidi et Nathalie Schuck font des révélations sur la vie intime et publique de Brigitte Macron. Les deux jeunes femmes dévoilent notamment le terrible surnom que l'ancien président de la République et sa femme Julie Gayet donnaient à Brigitte Macron dans son dos.





Dans le livre "Madame la Présidente", on apprend que la relation entre la femme d'Emmanuel Macron et celle de François Hollande est plutôt conflictuelle, précise le magazine Gala. Dans la vie de tous les jours, les deux femmes s'éviteraient. Elles se sont simplement croisées lors de certains événements comme l'hommage à Johnny Hallyday à la Madeleine ou l'entrée de Simone Veil au Panthéon. Selon Ava Djamshidi et Nathalie Schuck, Julie Gayet serait sans pitié envers la nouvelle Première Dame de France.





Un surnom qui vole bas

Les deux écrivaines racontent dans leur ouvrage que François Hollande et sa femme se moquaient régulièrement de la différence d'âge entre Macron et son épouse. Pour rappel, le président français est âgé de 42 ans alors que Brigitte Macron, elle, a 67 ans. Toujours selon les deux spécialistes, l'ancien couple présidentiel aurait surnommé à plusieurs reprises Brigitte Macron "la vieille". "Avant l'élection présidentielle, de nombreux convives les auraient entendus s'esclaffer en expliquant qu'Emmanuel Macron était bien obligé de se présenter en 2017, parce que sa femme serait trop âgée en 2022", peut-on lire dans le livre "Madame la Présidente".





L’exception