Céline Dion absente de la liste des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps : Les fans en colère

Céline Dion absente de la liste des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps

Le magazine Rolling Stone a publié le 1er janvier sa liste des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps, en snobant Céline Dion. Un camouflet pour les fans de la chanteuse canadienne.





Adèle, Rihanna, Taylor Swift, Lana Del Rey... Mais pas Céline Dion. L’interprète de «My Heart Will Go On» est introuvable dans la liste pourtant longue des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps du magazine Rolling Stone.





Une hérésie pour tous les fans de la chanteuse aux cinq Grammy Awards, dont l’immense succès n’est plus à prouver. Ils crient à l’injustice, rappelant que leur idole à la carrière légendaire coche bien toutes les cases pour mériter de figurer dans ce top dont les critères ne se limitent pas aux qualités vocales, puisque sont également pris en compte l’étendue du travail et le sens du spectacle.





Les déçus ont pris leur clavier pour exprimer leur colère et leur tristesse sur les réseaux sociaux.