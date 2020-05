Céline Dion adresse un message à sa mère disparue

Celine Dion, chanteuse

Céline Dion s’est directement adressée à sa mère disparue dans un message publié sur son compte Instagram ce dimanche à l'occasion de la Fête des Mères.

La chanteuse canadienne a rendu hommage à sa maman, Thérèse Tanguay-Dion, décédée en janvier dernier à l’âge de 92 ans sur Instagram. “Chère maman, premièrement, bonne Fête des Mères!”, a-t-elle écrit sous une photo de sa mère et de son père Adhémar Dion (décédé en 2003) entourés de leurs quatorze enfants.

“On pense à toi tous les jours et tu nous manques, bien sûr... J’aimerais te demander de continuer à veiller sur nous et à nous protéger. J’ai pensé aussi que peut-être tu pourrais demander à mère Nature si elle ne pourrait pas trouver une solution à cette crise mondiale, et surtout aider le grand nombre de personnes qui sont maintenant dans le besoin”.





“En ce jour spécial, j’offre mes prières et mes pensées à toutes les mères du monde... que vous et vos proches soyez en sécurité et en bonne santé pendant ces moments les plus difficiles”, a ajouté la star.