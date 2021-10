Céline Dion malade: sa sœur Claudette brise le silence

Celine Dion, malade annule des concerts

Les fans de Céline Dion sont inquiets. La chanteuse internationale a annoncé mardi via Twitter avoir annulé pour raisons de santé une série de concerts prévus à Las Vegas. La chanteuse explique souffrir de graves spasmes musculaires qui l’empêchent de se produire sur scène. Interrogée par la chaîne canadienne TVA Nouvelles, sa grande sœur Claudette Dion, 72 ans, a fait quelques confidences à ce sujet, se voulant rassurante.





Via un communiqué de presse, Céline Dion a expliqué qu’elle était contrainte de reporter la première partie de son spectacle à Las Vegas, au grand dam de ses fans. Ces concerts, prévus à partir du 5 novembre, devaient en effet marquer son grand retour sur scène, après de longs mois rythmés par la pandémie. L’artiste a confié souffrir de graves spasmes musculaires qui l’empêchent de se produire sur scène.





“Je me sens terriblement mal de les laisser tomber, et je suis particulièrement désolée de décevoir tous les fans qui avaient prévu de venir à Las Vegas. Maintenant, je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux… Je veux m’en sortir le plus rapidement possible”, a ajouté Céline Dion.





Une absence qui va se prolonger?

Pas de quoi rassurer les fans. Ils sont nombreux, notamment sur les réseaux sociaux, à s’inquiéter de l’avenir de sa tournée mondiale, qui passe notamment par la Belgique. Céline Dion pourra-t-elle assurer tous ses concerts? Pour le moment, impossible de l’affirmer. Au micro de la chaîne canadienne TVA Nouvelles, sa grande sœur Claudette Dion, 72 ans, a expliqué: “Elle pourrait être absente quelques mois." Elle a ensuite ajouté: “Je sais qu’elle a hâte de retrouver ses fans, elle a hâte de retourner sur scène, mais elle ne le fera pas si elle ne se sent pas à 100% en forme.”





Claudette Dion a ensuite évoqué les précédents problèmes de santé que sa sœur a connus, rappelant que la chanteuse a déjà eu des soucis “à ses muscles, à ses jambes et à ses pieds” lors de ses concerts à Las Vegas. Elle a expliqué que la pente de la scène du Caesars Palace lui avait causé de nombreuses douleurs.