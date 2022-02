César 2022 : le triomphe des «Illusions perdues»

Benjamin Voisin a remporté le César du meilleur espoir masculin

«Illusions perdues» de Xavier Giannoli a triomphé sur la scène de l'Olympia avec sept récompenses dont meilleur film.





Fort de quinze nominations, «Illusions perdues» de Xavier Giannoli était le grand favori de la soirée. Et cela s'est confirmé avec sept César dont le plus prestigieux, le meilleur film. Produit par Gaumont, grand vainqueur de la soirée - «Aline» a également valu à Valérie Lemercier le César de la meilleure actrice -, «Illusions perdues» est un beau vainqueur, un film de prestige, belle adaptation contemporaine d'un grand roman d'Honoré de Balzac. Bien sûr, le geste «Annette» de Léos Carax - cinq César dont la réalisation - est plus fou, hors norme, comme celui d'«Onoda» justement récompensé d'un prix du scénario, mais c'est un cinéma français de prestige qui est justement récompensé ce soir.





Le palmarès a été plutôt équilibré avec des prix repartis entre les différentes forces en présence. Benoit Magimel a enfin obtenu le César que sa belle carrière méritait alors qu'Aissatou Diallo Sagna a créé la surprise avec le César du meilleur second rôle féminin dans «La Fracture». Les grands perdants du soir sont au nombre de trois : «BAC nord», «Les Intranquilles» qui méritait mieux, et la Palme d'or du dernier Festival de Cannes «Titane», repartis totalement bredouilles. Mais de cette très longue soirée, on retiendra surtout la bouleversante lettre adressée à la mère de Gaspard Ulliel par Xavier Dolan et cette phrase si juste et si forte d'Arthur Harari, le réalisateur d'«Onoda» : «On ne va pas au supermarché pour avoir une émotion». Vive le cinéma en salle et que vive le cinéma d'auteur, à La Clef et ailleurs.





