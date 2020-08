Cet adorable cliché du fils de Nabilla fait fondre la toile

Nabilla et son fils Milann

Nabilla partage régulièrement des clichés d’elle aux côtés de son mari Thomas et de son fils Milann sur ses réseaux sociaux. Cette semaine, la star de téléréalité a publié une nouvelle photo qui a fait fondre les internautes.





Actuellement à Los Angeles, Nabilla profite de sa famille un maximum. Entre promenades, restaurants et après-midi au bord de la piscine, la famille Vergara prend du bon temps. Et si Nabilla a autant besoin de repos, c’est notamment parce que la jeune femme a subi récemment une nouvelle opération de la poitrine. À cause d'une forte montée de lait, une de ses prothèses mammaires a été abîmée.





Le bonheur

La jeune maman adore partager des photos de son fils Milann avec ses abonnés. Mercredi 5 août, elle a publié un tendre cliché sur Instagram où on la voit en train d’agiter une peluche devant son fils qui se tient dans les bras de son papa. En légende, Nabilla plaisante: “Quand on retrouve le doudou.” Une photo qui respire le bonheur et qui a attendri les internautes. “J’adore votre famille, vous êtes trop beaux”, “Il a le nez de sa maman”, “Magnifiques”, “On ressent l’amour”, écrivent les fans sur Instagram.

Star des réseaux sociaux

Il faut dire que depuis sa naissance, Milaan est devenu une vraie star sur les réseaux sociaux. Les photos où le petit de 10 mois apparaît atteignent facilement les 300.000 “j’aime”. Il y a quelques semaines, Nabilla faisait une belle déclaration d’amour à son fils: “Ton sourire fait mon bonheur. Quand tu vas mal, je vais mal, quand tu es heureux, je suis heureuse. Tu es ma priorité et tu passes avant tout.”