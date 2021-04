Cet ex-candidat de “Koh-Lanta” gagne désormais plus d’un demi-million d’euros par an

Dylan Thiry, ex Candidat de “Koh-Lanta”,

Les affaires marchent bien pour Dylan Thiry, ex-candidat de “Koh-Lanta”, désormais influenceur. Le jeune homme mène actuellement la belle vie à Dubaï. Loin de l’île déserte de “Koh-Lanta”, son quotidien est rythmé par les belles voitures, les vêtements de luxe et les sorties au restaurant. Dans le magazine GO, le jeune homme révèle gagner en moyenne 600.000 euros par an.

Toutes les plus grosses stars françaises de téléréalité vivent actuellement dans un seul et même endroit: Dubaï. Nabilla, Jessica Thivenin, Julien Tanti ou encore Dylan Thiry, ils ont tous posé leurs valises pour de bon dans cette ville des Émirats arabes unis. Dans sa nouvelle vie, Dylan Thiry, ex-candidat emblématique de “Koh-Lanta”, ne se refuse rien. “Je roule en Mercedes G500 imitation marbre noir”, explique-t-il aux journalistes de GO.





Le jeune homme est désormais influenceur. Il a également participé à d’autres émissions de téléréalité comme “Les Princes et les Princesses de l’Amour” ou “Les Marseillais VS le Reste du Monde”. Il gagne surtout sa vie grâce aux placements de produits sur les réseaux sociaux. “Il y a des mois où je fais un placement de produit à 18.000 euros. Parfois, ça monte à 40.000 euros... Ça varie tout le temps”, ajoute le jeune homme. “J’estime mon revenu annuel proche des 600.000 euros.”

Vie privée

Évidemment, une telle réussite a un prix: il expose sa vie privée 24 heures sur 24. “C’est dur. En réalité, je suis plutôt pudique et je dois aller à l’opposé de ce que je suis vraiment. Si tu ne le fais pas, tu n’es pas suivi, on ne te connaît pas... Même quand tu te sépares de ta copine, tu es obligé, il faut le dire à tout le monde.”





Le coup des mocassins