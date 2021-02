Cette condition du Megxit que le prince Harry veut renégocier

Prince Harry

Plus d'un an après l’annonce officielle du Megxit, le prince Harry semble vouloir faire marche arrière, sur un point du moins. Une des conditions de l’accord passé avec la famille royale ne lui convient pas: le mari de Meghan Markle souhaite conserver ses titres militaires.

Le prince Harry a notamment été nommé capitaine général des Royal Marines et commandant de l’air honoraire de la RAF Honington. Des titres qu’il souhaite converser malgré sa sortie de la famille royale britannique. Un proche du prince s’est confié dans les colonnes du Telegraph à ce sujet: “Son travail militaire est l’une des choses les plus importantes pour lui. Bien sûr qu’il veut garder ses titres.”





Un accord bientôt renégocié?

Lors des premières négociations concernant le Megxit, la reine Elizabeth II avait clairement expliqué au couple qu'il ne pourrait pas garder “un pied à l’intérieur et un autre en dehors”, et qu'il devrait renoncer aux privilèges royaux. Mais le prince Harry, très fier de sa carrière militaire, ne compte pas renoncer à ses titres dans ce domaine.





Selon la même source citée par le journal britannique, le mari de Meghan Markle serait même prêt à passer plus de temps au Royaume-Uni, une fois que la situation sanitaire le permettra, pour tenter de faire changer d’avis la reine d’Angleterre. Le premier accord conclu entre le couple et la famille royale prend fin en mars 2021 et pourrait donc être renégocié à ce moment-là.





Un voyage en Grande-Bretagne