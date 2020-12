Cette photo de Britney avec son compagnon inquiète (encore une fois) les fans: “Ça me met mal à l’aise”

Britney et son nouveau compagnon

Les fans de Britney Spears n’ont pas fini de s’inquiéter pour leur idole. Cette fois-ci, c’est une photo publiée par la chanteuse qui a suscité l’inquiétude de ses abonnés sur Instagram. Sur le cliché, l’ex-reine de la pop prend la pose d'une manière étrange aux côtés de Sam Asghari, son compagnon.

Mercredi 2 décembre, Britney soufflait sa 39e bougie. À l’occasion de son anniversaire, la chanteuse a partagé un cliché d’elle et son compagnon sur Instagram. Sur la photo, on peut voir Sam Asghari, de treize ans son cadet, en train de mettre ses mains autour du cou de la star américaine. Le couple pose dans un étrange décor blanc, omniprésent depuis quelques mois sur le compte Instagram de Britney.





Cependant, sa publication n’a pas eu l’effet escompté. Les abonnés de la chanteuse se sont montrés très inquiets pour elle dans les commentaires. “Pas fan du placement de ses mains”, “Cela n’a rien de mignon ni de normal”, “Ça me met mal à l’aise”, “On a l’impression qu’il va t’étrangler”, “Ses mains m’effraient”, “J’espère que tu vas bien”, “C’est une photo étrange et effrayante”, peut-on lire parmi les milliers de commentaires.