Cette photo de Cardi B provoque l’indignation des internautes, la chanteuse s’excuse

Cardi B pose en Déesse hindoue

Pour la couverture du magazine “Footwear News”, Cardi B a pris la pose en déesse hindoue, avec une paire de baskets dans les mains. Cependant, de nombreux internautes se sont indignés face à ce cliché, estimant que la chanteuse n’avait pas le droit de s’approprier la divinité hindoue Durga. Suite à la polémique, Cardi B a présenté ses excuses publiquement.





Mercredi 11 novembre, Cardi B a publié un message d’excuse sur son compte Instagram après avoir été vivement critiquée pour sa couverture du magazine “Footwear News”. En effet, sur la photo, la chanteuse est “déguisée” en déesse hindoue, ce qui a fortement déplu aux internautes. “Ce n’est pas un hommage, mais un manque de respect”, avait notamment regretté un utilisateur de Twitter. D’autres avait rappelé à la chanteuse que la déesse Durga n’est jamais représentée à moitié nue et que porter des chaussures dans un temple est interdit.





Une bonne leçon





“Quand j’ai participé au shooting, l’équipe m’a expliqué que j’allais représenter une déesse qui illustre la force, la féminité et la libération. J’aime ces valeurs et elles me tiennent à cœur”, a expliqué Cardi B dans une vidéo, citée par le Huffington Post.





La star américaine a ensuite ajouté: “Si les gens ont senti que j’avais offensé leur culture ou leur religion, je veux leur dire que je suis désolée. Ça n’était pas mon intention. Je n’aime pas manquer de respecter à la religion de qui que ce soit.” Elle a ensuite assuré que cette erreur lui a servi de leçon. “Peut-être aurais-je dû faire mes propres recherches, confie-t-elle. Je suis vraiment désolée, je ne peux pas changer ce qui a été fait. Je ferai plus de recherches à l’avenir.”