Cherifou : « IL N'Y A PAS DE SÉPARATION ENTRE JOB SA BRAIN ET MOI… »

Chérifou, artiste chanteur

Figures émergentes du milieu du Hip Hop sénégalais, Chérifou et Job sa Brain sont deux binômes qui ont trimé depuis des années. Leur premier single en duo intitulé "Dey Doul", une reprise du Tube du chanteur Nigérien Davido leur a valu un grand succès. Hélas ! L’heure de la ‘’séparation’’ a sonné. Ces deux compagnons ont enfin décidé de poursuivre leur carrière musicale en solo. Dans un entretien téléphonique accordé à Seneweb, le chanteur Chérifou apporte des précisions sur cette option.





Les Sénégalais ont toujours connu votre duo avec Job Sa Brain. Mais dans votre dernier Single "Diaral Ngama", on ne vous voit pas ensemble. On vous voit en duo avec l'artiste Pendo Guissé. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe au juste entre vous et Job Sa Brain ?





Je garde une très bonne relation avec Job Sa Brain. D’ailleurs pour mon duo avec Pendo, vous n'avez certes pas vu Job Sa Brain à l'écran, mais on a travaillé ensemble. C'est un travail qu'on a fait à trois. Seulement j'ai décidé de reprendre ma carrière solo. Chérifou et Job c’était juste un projet pour deux albums qu'on a réussi ensemble par la grâce de Dieu. C'est grâce à ce projet que le public nous a connus.





Peut-on s’attendre à ce que vous travailliez sur d’autres projets ?





Nous avons atteint l'objectif visé et maintenant j'ai décidé de reprendre seul ma carrière musicale. En tout cas, la musique a uni Chérifou et Job Sa Brain. Nous sommes devenus plus que des amis. Je précise qu'il n'y a pas de séparation entre Job et moi car on peut bien entamer d'autres projets le moment venu.





Que prépare Chérifou pour ses fans en ce moment ?