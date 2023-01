Cinéma : Omar Sy raconte ses débuts difficiles et rend hommage à son épouse qui « remplissait le frigo »

Omar Sy est aujourd’hui un homme riche. Sa fortune est estimée à plusieurs millions d’euros. Pourtant, à ses débuts, c’était une toute autre réalité. Le Franco-sénégalais a eu des difficultés financières, comme il le révèle dans l’émission « Oui Hustle » diffusée sur Youtube. C’était même sa femme Hélène « qui remplissait le frigo ». Rien de déshonorant selon la star.





« Je n’avais pas de problème avec ça. J’avais juste hâte de pouvoir être à égalité et de participer à hauteur. Mais en même temps, c’était beau. Moi j’avais de l’admiration pour elle. C’est une fille déterminée qui sait ce qu’elle fait et qui sait ce qu’elle vaut » a déclaré Omar Sy.





« Mon égo ne se place pas sur ces trucs-là »





Pour l’acteur, ce soutien dont il a bénéficié de la part d’Hélène a scellé leurs « liens dès le départ ». Ça l’a aussi « motivée à réussir pour la mettre bien... ». « Mon égo ne se place pas sur ces trucs-là » assure la star. Le tout réside dans les efforts que chacun fait pour l’autre : « Je suis un mec d’équipe et ma femme et moi, on est une team ».