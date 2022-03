Cinéma : William Hurt, acteur américain oscarisé, est mort à 71 ans

Il avait joué dans dans L’incroyable Hulk, Captain America, Avengers et plus récemment dans Black Widow. L’ acteur américain William Hurt, connu également pour ses rôles dans The Big Chill et oscarisé pour Le Baiser de la femme araignée, est mort dimanche à l’âge de 71 ans.





« C’est avec une grande tristesse que la famille Hurt pleure le décès de William Hurt, père bien-aimé et acteur oscarisé, le 13 mars 2022, une semaine avant son 72e anniversaire », selon un communiqué de son fils Will publié par plusieurs médias américains. « Il est décédé paisiblement, en famille, de causes naturelles ».





Des rôles de personnages excentriques



William Hurt a bâti sa réputation sur sa volonté d’incarner des personnages excentriques et inhabituels, à l’instar d’un policier russe dans Gorky Park (1983), un mari riche et distant dans Alice de Woody Allen (1990), et un homme avec pour projet de construire une machine qui profiterait aux aveugles dans Until the End of the World (1991).





Son premier rôle au cinéma avait été celui d’un scientifique obsédé dans le film Altered States de Ken Russell en 1980. Son apparition aux côtés de Kathleen Turner dans Body Heat en 1981 avait fait de lui un sex-symbol, et il a remporté l’Oscar du meilleur acteur en 1985 pour avoir joué un prisonnier gay dans Kiss of the Spider Woman.