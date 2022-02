Concert avec les Lions : Waly Seck veut clore le débat après les critiques

Le lead vocal du groupe Raam daan a mis fin à la polémique autour de sa récente prestation SARGAL GAINDÉ YI en hommage aux Lions du Sénégal après le sacre, un concert que certains avaient qualifié d'impertinent et de lobbying.



Sans langue de bois, l'artiste estime qu'il a toujours cru à l'équipe nationale et à Alioune Cissé à travers une publication sur sa page Facebook. "Sans doute l’un des plus beaux jours de ma vie. En 2019 quand j’écrivais dans ma chanson que nous comptons vraiment sur Alioune et sa dream team pour ramener la coupe d’Afrique, je le pensais vraiment et j’y croyais fortement. @abdou.lakhad.diallo merci pour cette belle video. Mais surtout pour ton patriotisme.#coupedafriquedesnations2022#championdafrique2022#DansLaPeauDunChampionDAfrique" a-t-il affirmé.



Beaucoup d'internautes ont réagi avec des messages de félicitations à l'endroit de l'artiste en soulignant qu'il est incontestablement l'artiste du peuple. Omar Ndiaye: " Merci à toi aussi WALY le chanteur du peuple comme l'a été ton père, on t'aime, le Sénégal t'aime!!! Diadieuf gaindé Ndiaye, Abou Diallo et tous les Lions". Même réaction chez Anna Diallo : " Félicitations les Lions de la teranga, merci à toi aussi le chanteur du peuple ".



Par contre, certains estiment que la chanteuse Queen Biz ne vas pas admettre sa réaction après l'avoir l'avoir critiqué.