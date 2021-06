Concert jugé «prématuré» de Wally Seck : Ce qu'en pense son frère Seydina Alioune Seck

Concert prématuré de Wally Seck ce que pense son frere Seydina Aliou Seck

A travers une interview accordée à DakarBuzz, le petit frère de Wally Ballago Seck, Seydina Aliou Seck, est revenu sur le concert jugé «anormal» et «prématuré» par certains Sénégalais, après le décès de leur père Thione Ballago Seck en mars dernier.





A cette question, il répond : «Je pense que Wally est un responsable. Il a un staff et une famille qui le conseillent. Il ne prend pas de décision sur un coup de tête. Nous avons attendu qu’il fasse son deuil. Il s’est senti prêt à faire ce concert. Nous n’y voyons pas d’inconvénients. Wally est un musulman qui doit travailler. Il a des responsabilités et des devoirs. Il n’y a pas de problème à notre niveau.»