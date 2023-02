Condamnation de Marodi (1/2) : la version de Kalista Sy

Le tribunal du commerce a condamné la maison de production à payer 21 millions à la réalisatrice. Le différend porte sur le paiement des retombées financières de la saison 3 de la série Maîtresse d’un homme marié dont cette dernière est l’auteur d’une partie du scénario. L’Observateur a recueilli la version des deux parties. Nous vous proposons celle de la partie civile.



«Durant trois ans nous avons reconduit un contrat de cession d’auteur où je venais avec le scénario de ‘Maîtresse d’un homme marié’ que nous avons décliné en trois saisons. Durant la troisième saison, j’ai dû quitter le projet parce que cela ne m’allait plus. En quittant, j’ai laissé le soin au producteur de dérouler le projet, mais il y avait toujours un contrat en cours.



«En janvier 2021, j’ai déposé sur sa table 32 épisodes de 26 mn. Ce qui n’a pas été utilisé parce qu’à un moment donné le ligne directrice du projet a changé. À la fin de la saison, la norme aurait voulu que je rentre dans mes fonds. On avait commencé un porcessus de paiement qui s’est arrêté en décembre 2021. De décembre 2021 à mai 2022, je n’ai pas reçu de paiements malgré les relances via Whatsapp ou par mail.»



