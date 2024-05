Côte d’Ivoire : Décès de Rebecca Kangoute, finaliste de Miss Côte d’Ivoire 2019





Une information à laquelle les internautes ont réagi en manifestant leur désolation. Dans nos prochaines publications, nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Faut-il le rappeler, le décès de Rebecca Kangoute survient à peine 3 jours après celui de Marie-Dominique Kacou, l’une des meilleures animatrices de la Côte d’Ivoire. Cette dernière est morte dans la journée du 6 mai 2024 suite à une crise cardique.





Après l’annonce de ce drame, plusieurs personnalités ont réagi en présentant leurs condoléances à sa famille. Voici quelques-uns de leurs messages : « Va, deviens un ange, la plus douce des anges comme tu l’étais quand tu étais là avec nous et viens veiller sur nous, nous tes bébés comme tu aimais nous appeler. On t’aime fort MD. Merci pour tout », a écrit son collègue dans l’émission PPLK, Patcko Yao.





« Ce genre de nouvelle qui t’emmène à te poser des questions auxquelles tu ne trouveras pas de réponses. Que la terre te soit légère, chère petite-sœur Marie-Dominique Kacou », a ainsi écrit le doyen A’salfo. « Vraiment grosse perte. Repose en paix Marie-Dominique KACOU. Mes sincères condoléances à toute l’équipe de La 3 », a écrit le rappeur Abomé Léléfant. Dans nos prochaines publications, nous vous reviendrons avec le programme de ses obsèques.

La Côte d’Ivoire vient de perdre l’une de ses plus belles femmes, Rebecca Kangoute. Son décès a été annoncé dans la soirée du jeudi 9 mai 2024. Selon les informations, elle a rendu l’âme lors de son accouchement. « C’est avec une profonde tristesse que nous partageons cette nouvelle tragique. Rebecca Kangoute, finaliste de Miss Côte d’Ivoire 2019, nous a quitté en donnant naissance. Le bébé n’a malheureusement pas survécu non plus. À seulement 24 ans, elle nous quitte trop tôt. Repose en paix, Rebecca. Tes proches et toute la communauté te pleurent« , a publié le média ivoirien Hits2Babi.com.