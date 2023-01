Coulisses de l’AFRIMA : Déçu de l’organisation, Jeeba quitte le concert avant son passage

Du 12 au 15 janvier, Dakar abrite la 8e édition des All-Africa Music Awards (AFRIMA). Cet événement de remise des prix récompensant les meilleurs artistes du continent est aussi un moment de fête. Ainsi, dans le cadre de cet évènement, un concert a été organisé, vendredi 13 janvier, à l’esplanade du musée des civilisations noires. Ce moment de divertissement a vu plusieurs artistes nationaux et internationaux se succéder sur la scène. Parmi eux, figurait le jeune chanteur Jeeba, nominé aux AFRIMA dans la catégorie artiste le plus prometteur de l’année.



Alors qu’il était temps pour lui d’entrer en spectacle, une scène surréaliste va se produire. L’animateur ivoirien Willy Dumbo va, naturellement, l’annoncer au public. Silence radio. Constatant que l’artiste n’était toujours pas là, l’animateur de la 2STV, Pape Sidy Fall va, à nouveau, annoncer la venue de l’interprète du titre “Lamou saff”. Là encore, aucune trace du chanteur. Dans les coulisses du spectacle, ça s’agite. Les organisateurs cherchent désespérément Jeeba. “Il est parti”, annonce un membre du staff. Les animateurs du show décident alors de poursuivre la soirée avec les passages d’autres artistes d’autant plus que Tiwa Savage et PSQUARE attendaient leurs tours.



Voulant en savoir un peu plus, Seneweb a appris de l’organisation que l’artiste chanteur avait des problèmes avec sa loge et qu’il avait préféré patienter dans sa voiture garée sur le parking du musée. Une attente qui aurait été trop longue -en raison d’un gros retard du début du concert- et poussé Jeeba à démarrer son véhicule pour s’en aller.



Une version confirmée par l’agent de l’artiste, joint par Seneweb, qui ajoute que son protégé n’avait été prévenu de son passage que le jour-j.