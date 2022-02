[Vidéo] Coupe d’Afrique: Quand les Sénégalais baptisent le trophée

Les supporters sénégalais fêtent le baptême de la coupe d

Comme à l'accoutumée au Sénégal, 7 jours après la naissance du bébé, on organise une fête. Une occasion de lui donner un nom et d'effectuer quelques rituels comme le sacrifice du mouton et la préparation du fameux "laakh" pour le petit déjeuner.





Au départ tout le monde pensait que c'était des blagues mais les Sénégalais ont tenu aujourd'hui à célébrer le baptême du trophée remporté le 06 février dernier au Cameroun pour devenir champion d'Afrique.





Aussi drôle que cela puisse paraître, du "laakh" a été préparé dans plusieurs quartiers de Dakar et les maillots portés, mais cette fois-ci avec une étoile.





La question majeure que les Sénégalais se posent maintenant est quel nom porte le nouveau né (le trophée). Le challenge est donc lancé pour trouver un nom à ce joli bébé qui a rendu heureux plus de 17 millions de personnes.