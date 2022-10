Coupe du monde 2022 : la RTS mise sur les influenceurs

La Rts mise sur les influenceurs pour la coupe du monde

Le premier support audiovisuel public du Sénégal, la RTS, est en plein relooking au niveau du programme.

A quelques semaines de la compétition mondiale de football, la chaîne nationale respire la fraîcheur au niveau du contenu audiovisuel avec de jeunes influenceurs sénégalais.





Si le choix de Mame Balla Mbow, humoriste, n'est pas fortuit pour accrocher davantage et divertir les téléspectateurs, il ne l'est pas moins pour Faynara, la créatrice de contenu qui sait comment attirer les regards avec une forte communauté sur TikTok et Instagram. Karelle, Footstyle et pleins d'autres artistes sont également de la partie pour des moments de fun.