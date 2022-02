Covid-19: Un Turc testé positif plus de 78 fois et confiné depuis un an

Muzaffer Kayasan, le turc confiné depuis plus d'une année

Une bien triste histoire. Ayant contracté le coronavirus en novembre 2020, Muzaffer Kayasan vit depuis lors un véritable cauchemar. L’homme âgé de 56 ans avait contracté une forme grave du virus et était hospitalisé pendant plusieurs semaines. Suite à l’amélioration de son état, il a par la suite été renvoyé chez lui.





Le début de son calvaire. Comme le rapporte le site turc Anadolu Agency, Muzaffer a, à partir de décembre 2020, enchaîné les résultats positifs au Covid-19 ; soit 78 tests au total. Ainsi, le quinquagénaire est confiné chez lui depuis 14 mois, une situation qu’il vit difficilement.





Les seules personnes autorisées à vivre avec lui sont sa femme et son fils. « Quand mon petit-fils est né, j'étais soigné pour une leucémie. Je n'ai pu le voir qu'une à deux fois pendant le traitement. Par contre, je ne pouvais pas toucher ma petite-fille de deux mois et cela me rend triste », a-t-il confié au média turc.





Un élément rend la prise en charge de cet homme délicate. Muzaffer Kayasan souffre d’une leucémie. « Comme j'ai une condition particulière, les médecins et les agents de santé de toutes les unités de l'hôpital ont pris soin de moi de très près. Ils ont tout essayé pour me maintenir en vie pendant les 14 mois », a-t-il dit.