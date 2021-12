Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez dévoilent le sexe de leurs jumeaux

Ce vendredi, Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez viennent de dévoiler le sexe de leurs jumeaux sur les réseaux sociaux de l’attaquant vedette de Manchester United et capitaine de la sélection du Portugal, déjà père de quatre enfants.





L’attaquant de Manchester United, Cristiano Ronaldo, va bientôt accueillir deux nouveaux enfants dans sa grande famille. Ce vendredi 17 décembre, le Portugais a dévoilé sur les réseaux sociaux avec sa compagne espagnole Georgina Rodriguez le sexe des jumeaux. La star du football a mis en scène ses quatre autres enfants dans une vidéo pour annoncer la nouvelle. Sur les images, on peut voir les enfants tenir et percer des ballons. “C’est un garçon”, “c’est une fille”, lancent-ils en voyant des confettis bleus et roses sortir.