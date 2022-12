Cristiano Ronaldo: son épouse argentine lui offre une Rolls Royce à Noël

Georgina Rodriguez, sa femme, lui a offert un beau cadeau pour le réconforter.

Cristiano Ronaldo n’a pas eu une année facile. Il a perdu en avril un de ses jumeaux à la naissance. Sa situation à Manchester United n’a pas arrangé les choses. Le joueur a dû forcer son départ du club anglais avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une compétition qui l’a aussi laissé sur sa faim puisque son pays, le Portugal, a été éliminé par le Maroc en quart de finale. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le Portugais n’a pas brillé.





Il a marqué un seul but sur penalty et a été relégué au rang des remplaçants, une chose assez rare pour une star de sa trempe dans une compétition comme la Coupe du monde. Après toutes ces émotions, Cristiano Ronaldo a trouvé refuge auprès de sa famille. C’est avec elle qu'il a fêté Noël. Et Georgina Rodriguez, sa femme, lui a offert un beau cadeau pour le réconforter.





« Merci mon amour »





Il s’agit d’une des voitures les plus chères du monde : la Rolls-Royce Dawn 2022 Silver Bullet. En plus du confort et du luxe, elle est dotée d’un moteur V12 bi-turbo de 570 chevaux capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. Cette merveille a coûté à Georgina quelque 330.000 euros. Dans une vidéo qu’elle a publiée sur les réseaux sociaux, on voit la voiture dans la propriété où elle a passé Noël avec son mari et ses enfants. Le véhicule est orné d’un énorme nœud rouge sur le capot. La musique en fond sonore est le célèbre « All I Want for Christmas Is You » de Mariah Carey. Cristiano Ronaldo n’a pas tardé à monter à bord de son cadeau.