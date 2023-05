Daft Punk dévoile un titre inédit pour la réédition de son album culte “Random Access Memories”

Séparés, mais toujours actifs. Le duo français Daft Punk a partagé un titre inédit jeudi au Centre Pompidou, dans le cadre des 10 ans de l’album “Random Access Memories”.



Baptisé “Infinity Repeating”, la chanson fait partie des neuf morceaux couchés sur bandes en 2013 et jamais diffusés - chutes de studios, démos, travaux préparatoires - garnissant la réédition augmentée pour les 10 ans de “Random Access Memories” qui sort ce vendredi.



Deux ans après l’annonce de la séparation de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo - les deux membres du groupe mythique Daft Punk - les fans ont pu découvrir le titre en avant-première mondiale au Centre Pompidou, à Paris. Ce musée d’art moderne tient une place particulière dans leur histoire, puisque c’est à Beaubourg qu’ils ont assisté ensemble à une soirée rave en 1992, alors qu’ils étaient adolescents, un an avant leur formation.



“La première rave à laquelle nous sommes allés était sur le toit du Centre Pompidou”, a déclaré Thomas Bangalter dans un podcast, selon l’AFP. “Nous avons découvert un style de musique différent, une énergie différente. Les gens dansaient sur des chansons qu’ils ne connaissaient pas. On s’est dit qu’on pouvait faire quelque chose avec cette musique électronique”.