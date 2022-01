Dakar Arena: un "Grand bal" digne d'un spectacle de "Bercy"

Grand Bal de Youssou Ndour à Dakar Arena

Chose promise, chose due.

En ce premier jour de l'année 2022, le roi incontestable du mbalax, Youssou Ndour, a enflammé le complexe sportif multifonctionnel qu'est le Dakar Arena, histoire de débuter ce nouvel an sur de bonnes notes. En effet, le Super étoile a assuré aux mélomanes un "Grand bal" digne d'un spectacle de "Bercy".





Les fans, venus de partout du Sénégal n'ont pas regretté la distance parcourue, vu comment ils se sont enjaillés sur le rythme endiablé du mbalax.





"Je suis là depuis 15 h, avec mes copines et on sait tous que Dakar Arena est un peu isolé mais Youssou en vaut la peine. Nous attendions ce rendez-vous depuis belle lurette et nous y voilà enfin" avance une fan qui dégage une énergie débordante.