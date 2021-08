Daniel Craig n’a pas l'intention de léguer sa fortune à ses enfants

Les enfants de l'acteur Daniel Craig n'auront pas d'héritage

Que les enfants de Daniel Craig n’espèrent pas toucher un bel héritage à la mort de leur père. L’acteur de 53 ans, dont la fortune est estimée à environ 160 millions de dollars (près de 137 millions d’euros), prévoit de faire don de la majeure partie de son argent à des œuvres caritatives.





L’acteur de James Bond ne veut pas laisser de “grosses sommes d’argent” à ses deux filles: une petite née en 2018 de sa relation avec Rachel Weisz (et dont le prénom n’est pas connu) et Ella, 29 ans, qu’il a eue avec sa première épouse. “Je trouve que l’héritage a quelque chose de désagréable. Ma philosophie est de s’en débarrasser ou de le donner avant de partir. N’y a-t-il pas un vieil adage selon lequel si vous mourez riche, vous avez échoué?”, explique Daniel Craig au magazine britannique Candis





La star veut ainsi suivre les traces d’Andrew Carnegie, un industriel américain mort au début du 20e siècle. “Je pense qu’Andrew Carnegie a donné environ 11 milliards de dollars, ce qui montre à quel point il était riche, parce que je parie qu’il en a gardé une partie aussi”.





Ne pas en faire des enfants gâtés

Daniel Craig n’est pas la seule star qui ne veut pas laisser son héritage à ses enfants. Le célèbre chef britannique Gordon Ramsay a déjà fait avoir à sa progéniture qu’elle ne toucherait rien à sa mort. “Mon argent n’arrivera certainement pas jusqu’à eux. Je ne dis pas ça méchamment, c’est pour m’assurer qu’ils ne soient pas gâtés”, a-t-il déclaré au Telegraph. “La seule chose sur laquelle ma femme et moi nous sommes mis d’accord, c’est qu’ils obtiendront 25 % pour une caution sur un appartement, mais on ne leur donnera pas le montant total”.