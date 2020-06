David Hallyday cède toutes ses parts de l’héritage de son père à Laura Smet

David Hallyday cède ses parts d’héritage à sa sœur

Après deux ans et demi de bataille entre les deux enfants aînés de Johnny Hallyday et Laeticia Hallyday concernant l’héritage du chanteur, l’affaire semble toucher à sa fin. Hier, on apprenait via le magazine Closer que David Hallyday allait céder toutes ses parts de son héritage à sa sœur Laura Smet.

L’affaire concernant l’héritage de Johnny Hallyday va bientôt toucher à sa fin. En effet, dans quelques jours, Laeticia Hallyday devrait signer le contrat de partage entre elle et les deux premiers enfants de Johnny Hallyday. Laeticia a choisi de ne pas renvoyer l’affaire en appel après la décision du tribunal de grande instance de Nanterre, accélérant ainsi la fin du dossier.





Les avoirs de la discographie du chanteur et les parts des maisons de Marne-la-Coquette et de Saint-Barthélémy seront partagés entre les quatre enfants de Johnny Hallyday, incluant Jade et Joy. Selon les informations du magazine français Closer, David Hallyday aurait pris la décision de céder toutes ses parts à Laura Smet. L’homme a toujours affirmé que l’argent ne l’intéressait pas dans cette histoire de succession.





Des tensions apaisées

Depuis quelques mois, les tensions semblent en effet s’être apaisées entre les deux camps. Laeticia Hallyday avait même pris la parole sur son compte Instagram à ce sujet. “Je sens la nécessité et l’espoir indéniable d’un lendemain de paix paisible et serein (...). Je choisis la paix. C’est avec cette volonté que j’ai donné, dès aujourd’hui, des instructions à mes conseils pour toutes les démarches procédurales à suivre”, avait-elle écrit. De leur côté, les enfants de Johnny Hallyday avaient également tendu la main à la veuve. En novembre dernier, ils avaient renoncé aux 7.000 euros de frais de justice qu’ils réclamaient à Laeticia.