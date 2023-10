Davido papa de jumeaux, un an après le décès tragique de son fils Ifeanyi

La star nigériane de l’afrobeat Davido est de nouveau papa. Son épouse Chioma a donné naissance à des jumeaux. L’information circulait depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, mais Davido ne l'avait pas encore confirmé.





« J’ai gardé la foi, même si c’était dur »





Il l’a finalement fait le weekend dernier, lors d'une prise de parole à New York . « Il y a trois jours, ma femme a accouché de jumeaux. Un beau garçon et une belle fille sont revenus en double. J’ai gardé la foi même si c’était dur. Quand ma femme et moi l’avons découvert, nous étions en train de trembler et c’est le même mois que mon fils est décédé. Mon fils est décédé en octobre et ma femme a accouché cette année en octobre » a déclaré le chanteur.