De 172 kilos à “la meilleure forme de sa vie”: l’incroyable transformation de Mike Tyson

Mike Tyson et sa transformation après la Boxe

Mike Tyson, 53 ans, est de retour. “J’ai vu un homme avec la même vitesse et la même puissance sur le ring qu’un jeune homme d’une vingtaine d’années”, a déclaré Rafael Cordeiro, célèbre entraîneur de MMA. Ce dernier sert sparring-partner à “Iron Mike” comme le montre une vidéo publiée la semaine dernière. Alors qu’il a pesé jusqu’à 172 kg il y a quelques années, l’ancien boxeur a confié être dans “la meilleure forme de sa vie”. Explications d'une transformation frappante.





Depuis trois semaines maintenant, Rafael Cordeiro, élu deux fois “entraîneur MMA de l’année”, s'occupe de Mike Tyson. “Cela faisait dix ans que Mike ne s’était pas battu avec des gants”, m’a-t-il dit. “Je ne savais donc pas à quoi m’attendre. Je peux vous dire que ma surprise a été grande. Il se bat avec la vitesse et la force d’un jeune homme d’une vingtaine d’années. En plus des gants, nous faisons aussi du cardio.”





“Les sessions durent une heure à une heure et demie. Actuellement, il peut gérer sept rounds avec une intensité croissante. Si l’esprit et le corps de cet homme ont un but, il change. Non, ce n’est pas une blague. Nous allons bientôt publier une nouvelle vidéo. C’est encore plus impressionnant. Je suis convaincu qu’il peut faire un retour réussi cette année”, a confié Rafael Cordeiro, qui dit avoir été contacté par quelqu’un de l’entourage de Tyson pour l’entraîner.





Bataille contre son poids

Le Tyson qui se bat dans la vidéo comme s’il était à nouveau le champion incontesté des années 80 et 90 est une version complètement différente du Tyson d’il y a dix ans. Lors de ses rares apparitions publiques ces dernières années, l’”homme le plus méchant de la planète” semblait méconnaissable.





À un moment donné, il a même pesé 172 kilos (pour un 1m78). C’était 72 de plus que lors de sa carrière de sportif professionnel. Pendant un an, il s’était alors lancé dans une bataille contre son poids. Une tâche difficile jusqu’à ce qu’il devienne végan en 2010. “J’étais si plein de drogues et de mauvaise cocaïne que je pouvais à peine respirer”, disait Tyson à propos de cette période sombre. “J’avais une pression artérielle tellement élevée que j’allais en mourir”, déclarait-il encore. “Le véganisme m’a aidé à mettre ces problèmes derrière moi”.





Gros consommateur de cannabis

L’an­cien cham­pion du monde de boxe des poids lourds s’est donc replongé dans la salle de sport et a maintenu un régime strict. “Enfant, j’ai toujours été un gros”, a déclaré Tyson dans une interview à ABC. “Il est donc important que je maintienne le régime alimentaire et que je continue à m’entraîner beaucoup. Prendre soin de moi. Sinon, je risque de redevenir un ballon”.





En juin 2019, il expliquait au Canna­tech Today consommer du cannabis, issu de sa marque premium qu’il fait pousser dans sa ferme en Californie, pour soulager ses douleurs, séquelles de sa carrière de sportif. “J’ai combattu pendant plus de 20 ans, et mon corps est resté très marqué. J’ai subi deux opéra­tions et j’uti­lise la marijuana pour calmer mes nerfs et apai­ser la douleur… Avant ça, les méde­cins m’avaient mis sous opioïdes et ça m’a foutu en l’air.”





“La boxe n’est plus le même sport”





Mais, à l’âge de 53 ans, Tyson serait-il capable de rivaliser avec les poids lourds actuels, Genry Tyson Fury, Anthony Joshua ou Deontay Wilder? Sur ses quatre derniers combats, l’Américain en a perdu trois. Son dernier duel remonte à juin 2005, contre l’Irlandais Kevin McBride. Après six rounds, il a abandonné.





Oscar de la Hoya, six fois champion du monde, pense qu’il peut y arriver. “Je suis sûr que s’il augmente l’entraînement à douze rounds, il peut battre n’importe quel poids lourd actuel.” Une prédiction audacieuse, soutenue par Jeff Fenech, ex-entraîneur de Tyson. “La boxe n’est plus le même sport. Je vous le garantis: si Tyson s’entraîne intensivement pendant six semaines, Wilder ne survivra pas une minute de plus. Des gars comme ça jouent dans une autre catégorie. Tyson les tuerait.”





Rafael Cordeiro est un peu plus prudent: “Mike s’est battu contre lui-même pendant très longtemps. Mais aujourd’hui, il est fier d’être à nouveau Mike Tyson. S’il se met à penser à quelque chose...” Leur prochain entraînement est prévu pour mardi prochain. “Je me sens mieux que jamais”, a confié Tyson.