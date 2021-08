De la fiction à la réalité: Jennifer Aniston et David Schwimmer seraient en couple

Jennifer Aniston en couple avec David Schwimme

Après avoir incarné un couple à l’écran durant des années dans “Friends”, les acteurs auraient fini par se rapprocher dans la vraie vie si l’on en croit les informations de Closer UK.

Le tournage de l’épisode spécial de “Friends” a visiblement permis à Jennifer Aniston et David Schwimmer de se rapprocher. “Après les retrouvailles, il est apparu clairement que repenser au passé avait réveillé certains sentiments chez eux”, explique une source au magazine Closer. “L’alchimie qu’ils ont toujours dû cacher était toujours là. Immédiatement après le tournage, ils ont commencé à s’envoyer des textos et le mois dernier, David a quitté sa maison de New York pour Los Angeles, pour voir Jennifer.”

Rattraper le temps perdu

“Ils ont passé du temps chez Jen. Le soir, elle leur préparait le repas. Ils ont apprécié le temps passé ensemble, à parler et à rire. Ils ont également été aperçus dans l’un des vignobles préférés de Jennifer à Santa Barbara, buvant du vin ensemble, en pleine conversation. Il est clair qu’ils ont beaucoup d’atomes crochus”.





Lors de l’émission de retrouvailles diffusée en mai, David Schwimmer a révélé qu’il avait eu un coup de cœur pour Jennifer dès le début du tournage de la série “Friends”. “Et c’était réciproque”, avait-il précisé. “On avait tous les deux un gros béguin pour l’autre, mais ça ne s’est jamais réalisé. L’un d’entre nous était toujours en couple et nous n’avons jamais franchi cette ligne.”





“Je me souviens avoir dit à David: ce serait vraiment dommage si la première fois que nous nous embrassons, c’est à la télévision”, a raconté la comédienne. “Et bien sûr, la première fois que nous nous sommes embrassés, c’était dans ce café”, le désormais célèbre Central Perk, lors du septième épisode de la deuxième saison, a poursuivi Jennifer Aniston. “Donc nous avons investi notre adoration et notre amour dans Ross et Rachel”.





Jennifer a été mariée à Justin Theroux et à Brad Pitt. L’année dernière, les fans espéraient que l’actrice ravive sa romance avec ce dernier, mais ce n’est finalement pas arrivé. Selon Closer, elle a vécu une courte relation avec un producteur de télévision en novembre dernier.