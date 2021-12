De Miss Bikini à Miss monde : Que savoir sur cette grande compétition de beauté

La Participation du Sénégal à Miss Monde 2021

Après un an d'absence, la compétition Miss Monde est de retour ! Une belle organisation est notée cette année, avec une part belle donnée aux réseaux sociaux.





Ce prestigieux concours international de beauté a été annulé en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. En 2021, Miss Monde fait come-back pour sa 70e élection. En 2019, c'est la belle Toni-Ann Singh, Miss Jamaïque, 23 ans et diplômée en psychologie, qui avait emporté la couronne à Londres, succédant à Vanessa Ponce, Miss Mexique. Quelle reine de beauté deviendra à son tour la "plus belle femme du Monde"? Quand et où sera-t-elle élue ? Voici quelques réponses à ce concours auquel participe le Sénégal avec la Miss Penda Sy.





Où se déroulera la cérémonie ?





L'élection de Miss Monde 2021 aura lieu à Porto Rico, dans la ville et capitale de San Juan, au Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la plus grande salle omnisports du territoire.





La cérémonie est prévue le jeudi 16 décembre 2021. Elles sont 98 candidates à se présenter cette année.





Miss Bikini à ses débuts





Miss Monde est un concours de beauté international qui élit chaque année une jeune femme Miss Monde. Il a été créé en 1951 au Royaume-Uni par Eric Morley. A ses débuts, il s’intitulait le Festival Bikini Contest, à l’honneur du maillot de bain créé à cette époque. Il y avait 26 candidates et c’est la Suédoise Kicki Hakanson qui avait été élue.





Depuis sa mort en 2000, sa veuve, Julia Morley est présidente du comité Miss Monde. Ce concours fait partie des 4 plus grands concours de beauté internationaux. Elle reste actuellement la seule Miss Monde élue en bikini.





Le concours était prévu à l'origine pour n'être organisé qu'une seule fois, mais la tenue aux USA, d'un concours similaire, c’est à dire Miss Univers a poussé à continuer l'événement. À cause de la polémique liée au fait que le couronnement se fasse en bikini, les Miss Monde suivantes ont été élues en maillot de bain puis en robe de soirée.





Plus d’un milliard de dollars recueillis par l’organisation





En 2019, la société est attaquée en justice à Londres pour discrimination envers les femmes ayant été mariées et mères de famille.





Depuis 2009, chaque année, plus de 110 candidates y participent, avec un record de 127 participantes en 2013.