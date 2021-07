De nouveau en couple avec Ben Affleck, Jennifer Lopez se confie pour la première fois sur “la meilleure période de sa vie”

Jennifer Lopez en couple avec Ben Affleck

Jennifer Lopez vit sur un petit nuage en ce moment. La faute à l’amour? Sûrement. Alors que la chanteuse a renoué avec son ex Ben Affleck depuis deux mois, elle confie dans une récente interview vivre “la meilleure période” de sa vie. “Je veux que tout le monde sache que je ne me suis jamais sentie aussi bien”, affirme la femme de 51 ans.





Au cours d'un entretien sur la chaîne Apple Music 1, Jennifer Lopez a confié son bonheur. “Je suis super heureuse”, a-t-elle lancé d’emblée. “Je sais que les gens se demandent toujours comment je vais. On me dit: “Comment vas-tu? Qu’est-ce qui se passe? Est-ce que ça va?” Mais tout va bien. Je n’ai jamais été aussi heureuse. Et je veux que mes fans, qui s’inquiètent pour moi, sachent que je suis vraiment arrivée à un point dans ma vie où je vais très bien.”





Elle ajoute ensuite, sans jamais évoquer ouvertement sa relation amoureuse: “Lorsque vous en êtes à ce point dans votre vie, des choses incroyables vous arrivent. Des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et c’est ce qu'il se passe actuellement pour moi. Je profite de tout cet amour qui vient à moi, aussi de la part de mes fans. Je veux que tout le monde sache que je vis la meilleure période de ma vie. Je ne me suis jamais sentie aussi bien.”

“Franchir le pas”

Durant une seconde interview pour l’émission Pitbull’s Globalization de SiriusXM, la chanteuse avait évoqué son nouveau titre “Cambia El Paso”, dont la traduction signifie “franchir le pas”. “La chanson parle de changement et de ne pas avoir peur de franchir le pas. Comme moi, osez franchir ce pas, avancez, faites ce que vous avez à faire."