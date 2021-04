De nouveaux témoignages à charge d’Éric Zemmour

Eric Zemmour , accusé d

Après le récit d’une élue d’Aix-en-Provence vendredi sur Facebook, qui accuse Éric Zemmour d’agression sexuelle, Mediapart a publié de nouveaux témoignages accablants de femmes affirmant avoir elles aussi été abusées par le polémiste.





Le 24 avril dernier, Gaëlle Lenfant, une élue d’Aix-en-Provence, a accusé Éric Zemmour d’agression sexuelle dans un long message publié sur son compte Facebook. Selon l'élue, le polémiste l’aurait embrassée de force lors des Universités d’été du PS à La Rochelle, entre 2004 et 2006. Ce dernier a rapidement réfuté ces allégations, affirmant n’avoir “aucun souvenir de cette scène”.

Après la publication de ce témoignage, d’autres femmes sont toutefois sorties du silence dans une enquête Mediapart publiée ce jeudi 29 avril.





Nombreux témoignages

Aurore Van Opstal, une journaliste, autrice et réalisatrice belge, affirme notamment que le polémiste lui aurait “caressé le genou avec sa main” sous la table avant de “remonter jusqu’à l’entrejambe” lors d’une rencontre dans un café. “J’étais tétanisée, sous le choc. Je ne comprenais pas ce qu’il se passait”.





Une autre journaliste, qui a souhaité garder l’anonymat, aurait, elle aussi, été agressée lors d’un rendez-vous professionnel dans un café près du Figaro. “Il n’arrêtait pas de me draguer (...) II s’est penché et m’a embrassée. Il a mis sa langue et tout”, raconte-t-elle à Mediapart.