De Shakira à Elton John: Quelles sont les célébrités citées dans les Pandora Papers

Shakira et Elton John

De nombreuses célébrités ont été citées dans le scandale des Pandora Papers. Parmi elles, on retrouve plusieurs stars connues internationalement.





Shakira et ses comptes offshore





C’est par exemple le cas de la chanteuse Shakira. Elle serait passée par trois sociétés enregistrées dans les îles Vierges britanniques pour dissimuler des comptes offshore. Une révélation qui tombe bien mal pour la Colombienne. Le fisc espagnol la suspecte déjà d’avoir résidé principalement en Catalogne alors qu’elle affirmait être aux Caraïbes. La chanteuse aurait continué cette activité offshore même après l’ouverture d’une enquête en Espagne la visant, en septembre 2018. Selon son agent, elle n’est pas coupable d’évasion fiscale.





Elton John: Des sociétés au nom de son mari, David Furnish





La mannequin allemande Claudia Shiffer aura fait pareil, et la liste est encore longue. Le respecté artiste Elton John possèderait une douzaine de sociétés enregistrées aux îles Vierges britanniques. Le directeur ne serait nul autre que son mari, David Furnish. En Espagne, c’est Julio Iglesias qui est pointé du doigt. Il détiendrait une dizaine d’entreprises installées dans des paradis fiscaux ainsi que neuf hôtels particuliers «offshore» à Miami.





Ringo Starr, le protégé de Vladimir Poutine





Ringo Starr, membre des Beatles, est lui aussi mis en cause. En Suède, le média SVT Nyheter révèle que le groupe Swedish House Mafia est impliqué dans la création d’une société offshore, à nouveau aux îles Vierges britanniques. En Russie, de nombreux proches du président Vladimir Poutine sont cités, dont le producteur de films Konstantin Ernst, actuel dirigeant de la principale chaîne de télévision russe, Channel One. Ses combines fiscales auraient permis à ce dernier d’acquérir 39 cinémas et plusieurs propriétés moscovites à des prix ridiculement bas, le tout avec le soutien de la banque publique VTB, qui a des liens étroits avec Poutine. Le président russe a dénoncé des «allégations infondées».





Le monde sportif aussi...