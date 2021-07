Départ de Ngorba de MHM: Marodi Tv donne sa version et annonce des poursuites judiciaires

Marodi annonce des poursuites contre Ngorba Niang

Après le départ de l’acteur Ngorba Niang de la série Maîtresse d’un homme marié, Marodi Tv compte le poursuivre en justice pour rupture abusive de contrat.

Selon la maison de production, «le problème entre Ngorba Niang et Marodi n’a aucun lien avec un quelconque contrat ou problème d’argent », révèle El Hadj Cissokho, réalisateur et show tuner à Marodi

Selon lui, « tout a commencé lorsque Ngorba Niang a eu une dispute avec un des membres de la production lors d’un tournage... Il a eu un comportement inadmissible de la part d’un acteur professionnel sur un plateau de tournage, une autre maison de production lui aurait tout bonnement interdit d’y remettre les pieds ».





Pourtant, malgré cet incident, Marodi Tv a voulu continuer de travailler avec lui dans la mesure où la saison 3 de MHM était déjà en cours et Ngorba y joue un rôle important. Des médiations ont ainsi été entreprises par d’autres acteurs, afin que la série puisse continuer avec lui toujours selon El Hadji Cissokho. Cependant, il indique que Ngorba a en profité pour essayer « de nous faire chanter en demandant une augmentation de salaire, ce que nous avons refusé ». Pis, selon le show runner, Ngorba a annoncé sa démission à Marodi en même temps que tout le monde. Une décision qui leur a porté préjudice. Surtout par rapport à leurs partenaires qui se demandent aujourd’hui si la série va continuer ou non. Mais leur directrice commerciale rassure : « ce n’est pas parce qu’un acteur a quitté la série qu’elle ne sera plus bonne, la saison 3 continuera jusqu’à sa fin ».