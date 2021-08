Des centaines d'invités aperçus à la fête d'anniversaire de Barack Obama

Anniversaire de Barack Obama

Le 60e anniversaire de l’ancien président Barack Obama n’est pas passé inaperçu. Obama a organisé une fête dans sa maison de Martha’s Vineyard, où les stars sont allées et venues. Certains d’entre eux ont également partagé des images sur les réseaux sociaux, qui ont été supprimées peu de temps après pour des raisons de confidentialité. C’est ce que rapporte E! News.

Parmi les personnes présentes, citons John Legend et Chrissy Teigen, Dwayne Wade et Gabrielle Union, Steven Spielberg, Bradley Cooper, Don Cheadle et Ellen DeGeneres. Le rappeur Trap Beckham s’est produit et les images ont été partagées par son manager TJ Chapman sur Instagram. On y voit le 44e président des États-Unis danser et faire la fête. “C’est la fête de toutes les fêtes ! Vous n’avez jamais vu Obama comme ça, cet homme est à fond”, a déclaré TJ. Cette vidéo a également été retirée du média social.





La fête s’est déroulée entièrement dans le style hawaïen, le lieu où Obama est né et, après avoir vécu en Indonésie pendant plusieurs années, a également passé son adolescence. Les invités ont reçu des colliers de fleurs et portaient des chemises hawaïennes. Ils ont également reçu des casquettes de baseball et des serviettes de table portant le logo “44x60", signifiant que le 44e président a 60 ans.





Au total, environ 200 invités étaient présents, soit beaucoup moins que ce qui avait été prévu au préalable. En début de semaine, l’ancien président a annoncé qu’il allait “réduire ses effectifs en rapport avec le coronavirus”. Tous les invités ont été testés avant et après l’événement pour le covid-19 et des bouteilles de désinfectant pour les mains étaient présentes un peu partout.