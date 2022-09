[Vidéo] Des jeunes filles célèbrent le Magal avec de la...Chicha et du Mbalax

Des filles fument du chicha à Touba

Pour marquer l'anniversaire de son départ en exil, le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba lançait "quant au bienfait que Dieu m’a accordé, ma seule et souveraine gratitude ne le couvre plus ; par conséquent, j’invite toute personne que mon bonheur personnel réjouirait de s’unir à moi dans la reconnaissance à Dieu, chaque fois que l’anniversaire de mon départ en Exil le trouve sur terre." Ainsi, le fondateur du mouridisme appelait ses disciples et tout musulman à glorifier et rendre grâce au Seigneur pour lui, à l'occasion de cette commémoration.





Toutefois, comme à l'accoutumée, certains Sénégalais sont connus pour leurs dérives à l'image de ceux qui vont à Touba pour le festin et la fiesta et qui semblent ignorer les interdits dans la ville sainte de Touba.





Lors de la fête religieuse, certaines personnes ont une manière bien particulière de célébrer.





Dans une vidéo devenue virale, des filles se filment sans gêne dans leur appartement en train de fumer la chicha.





Sans aucun complexe, elles se sont également amusées à se défouler sur du mbalax pur et dur.